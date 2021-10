Eurolega Ax Milano contro Cska Mosca

Ax Milano nel festeggiare il 62 compleanno di Ettore Messina, festeggia una vittoria meritatissima. In Eurolega Ax Milano inizia a dare ottimi frutti! Dopo la torta mangiata in mattinata nella palestra secondaria, il Forum torna a tifare alla grande. Melli si è ripresentato ai tifosi milanesi con 15 punti e 24 di valutazione, Ricci ha debuttato bloccando Shengelia con tantissime ovazioni dagli spalti. La partita è stata sensazionale a colpi di canestri, la velocità di gioco disarmante.

L’Ax Milano in un avvio faticoso per poi rifiorire

Inizialmente la squadra va sotto di ben 9 punti per un 13-21, per i 10 liberi tirati dal Cska Mosca in pochissimi minuti. Grazie a Melli e Hall lo scarto si riavvicina quando firmano un grandissimo sorpasso 43-40. Ritmi serrati, contatti forti tra i giocatori che non si risparmiano, infatti nel bel mezzo della partita Milutinov si infortuna con una torsione del ginocchio. Shields, Hines e Rodriguez completano il quadro e vanno al break tra il terzo e il quarto periodo per un 74-63 al 35’. A questo punto l’Olimpia guarda avanti con una difesa imponente e un attacco importante, con i russi sotto di 29 punti nella ripresa. Felice Giorgio Armani e i 4 mila spettatori del Forum. Ci tocca aspettarcene delle belle dalla squadra milanese, dopo questa partita eccezionale e su di giri ci aspettiamo sempre di più.

I risultati della scorsa stagione e un sapore di rivincita in Eurolega Ax Milano di grandi entusiasmi

Ci hanno abituati a una Milano che contro il Cska ha fatto delle gran partite nella regular season di Eurolega. Una sconfitta al Forum 91-87 e una vittoria per 84-76. Un bilancio fino al 2020 di 11 vittorie per i russi e 5 per l’Olimpia. Questa volta sembra che i milanesi abbiano sfatato alla grande.