Dove vedere Olimpia Milano-Real Madrid, streaming gratis LIVE e diretta TV Eurolega

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra Olimpia-Real Madrid, valevole per la ventiseiesima giornata di regular season di Eurolega, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al tredicesimo e primo posto con 44 e 20 punti.

Giovedì 18 gennaio alle ore 20.30 alla “Mediolanum Forum” di Assago si disputerà il match Olimpia Milano-Real Madrid, valevole per la 26.a giornata della regular season di Eurolega, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al tredicesimo e primo posto con 20 e 44 punti.

Sono 36 i precedenti complessivi con la squadra spagnola avanti per 27-9, mentre nel capoluogo lombardo il parziale è 8-9. Nella gara d'andata giocata a Madrid lo scorso 19 ottobre, vittoria dei Blancos per 88-71. Gli arbitri della sfida saranno lo sloveno Matej Boltauzer, il turco, Emin Mogulkoc e il polacco Tomasz Trawicki.

Dove vedere Olimpia Milano-Real Madrid in tv e streaming

Il match di Eurolega tra Olimpia Milano-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Max (ch. 205), con collegamento a partire dalle ore 20.25, mentre il pre-partita comincerà alle ore 20.

Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) la sfida cestistica sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L'incontro del "Forum" si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Tutta l'Eurolega è solo su DAZN.