Quando rientra Lebron James? Ecco l’indizio social che tutti aspettavano

Quando rientra in campo Lebron James? La domanda che circola da settimane tra gli appassionati di NBA ha finalmente ricevuto una risposta. Una risposta involontaria, ma pur sempre una risposta. Il vice-allenatore dei Los Angeles Lakers Mike Penberthy si è infatti lasciato andare ad un indizio social.

La situazione in casa Lakers

I Los Angeles Lakers stanno vivendo un mese di aprile piuttosto difficile. Nelle 12 partite sin qui disputate, i giallo-viola hanno incassato ben 7 sconfitte, scivolando al quinto posto nella Western Conference. A quattro settimane dall’inizio dei play-off, la franchigia di Los Angeles è impegnata a chiudere al meglio la regular season, nel tentativo di blindare il fattore campo a Ovest. Recuperato da pochi giorni Anthony Davis, ora gli occhi sono tutti puntati su Lebron James, il cui rientro appare la chiave per la risalita.

Quando rientra Lebron James? Le parole del vice-allenatore

Stando al post pubblicato su Instagram dal vice-allenatore dei Lakers, sembra che il ‘Prescelto‘ sia vicino al rientro in campo. In una foto che lo ritrae a bordocampo con Lebron James, Mike Penberthy ha scritto: “Coming soon, è sempre bello ascoltare le sue opinioni e i suoi pensieri in panchina, ma è già abbastanza“. Insomma, proprio quello che aspettavano tutti i tifosi, che ora attendono di capire solo quale sarà la data buona per rivedere la stella NBA sul parquet. Con il recupero di Anthony Davis e l’imminente rientro di Lebron James, i Los Angeles Lakers sono pronti a difendere il titolo.