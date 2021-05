Dove vedere Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, streaming e diretta tv Play-in NBA

Il match Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, valido per il Play-in della NBA 2021, si gioca giovedì 20 maggio alle ore 4 italiane nello Staples Center di Los Angeles. I padroni di casa sono reduci da cinque vittorie consecutive e hanno recuperato Lebron James per andare alla caccia di un posto nei playoff della lega Ovest. I Lakers dovranno vincere la sfida in partita unica contro Curry e compagni per andare a sfidare i Phoenix Suns. Chi perde affronterà la vincente di Memphis Grizzliers-San Antonio Spurs per giocarsi poi la sfida contro Utah Jazz nel primo turno dei playoff. Nei tre precedenti stagionali tra le due squadre si registrano due vittorie per i Warriors e una per i gialloviola.





Dove vedere Los Angeles Lakers-Golden State Warriors Play-in NBA, streaming gratis e diretta tv Sky Sport?

Il match Indiana Los Angeles Lakers-Golden State Warriors sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD e Sky Sport NBA HD con la telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida dello Staples Center sarà visibile anche in replica giovedì 20 maggio alle 11 e alle 14 su Sky Sport NBA.