Basket Pau Gasol si ritira a 41 anni, una decisione davvero complessa per il giocatore che ha affermato che avrebbe voluto condividerla con Kobe Bryant. Le sue parole: “È una decisione difficile dopo tanti anni, ma anche una decisione meditata che mi porta cambiamento e di cui dovrò approfittare. Mi dispiace tantissimo che Kobe Bryant non sia qui con me.”

In Spagna è un giorno triste per il Basket Pau Gasol si ritira

Un giorno veramente triste per il basket, l’iberico infatti ha detto che si ritirerà durante una conferenza stampa al Gran Teatro Liceo di Barcellona. Le sue parole risuonano: “Mi ritiro dal basket pro. È una decisione difficile dopo tanti anni, ma anche una decisione meditata che mi porta cambiamento e di cui dovrò approfittare.” Proprio a Barcellona, il giocatore aveva esordito nel lontano ormai ’98. Si conclude anche la sua permanenza nella Nazionale Spagnola dove ha mostrato la sua grande abilità alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Dopo 22 anni il giocatore si ritira, ha collezionato 2 titoli NBA (2009, 2010); 3 medaglie Olimpiche (2008,2012, 2016); 3 ori Europei (2009, 2011, 2015); 1 mondiale (2006).

Ciò che resta della bellissima carriera di Gasol in NBA

Pau Gasol ha giocato per ben 18 stagioni in NBA portando a casa due titoli con i Los Angeles Lakers nel 2009 e 2010 e si è emozionato annunciando il suo ritiro parlando dell’amico Bryant. Ha detto infatti rispetto a Kobe: “Un grazie speciale al mio compagno Kobe Bryant, mi dispiace tantissimo che non sia qui in questo momento. La vita sa essere molto ingiusta a volte, per lui e per sua figlia Gigi… Mi ha insegnato a essere un miglior leader, un miglior giocatore, un vincente, e io l’ho sempre considerato il mio fratello maggiore. Grazie Kobe”.

Tutto riassunto nel suo tweet:

"Me gustaría muchísimo que estuviera aquí"@paugasol se quiebra recordando a Kobe Bryant. "Me enseñó lo que significaba ser un ganador" pic.twitter.com/NvYiFF0yqZ — Liga Endesa (@ACBCOM) October 5, 2021