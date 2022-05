Playoff NBA, il riepilogo dei risultati

I playoff NBA stanno entrando nel vivo con le semifinali di conference, vediamo il riepilogo dei risultati . Ricordiamo che le quattro semifinali sono ancora in corso di svolgimento in questi playoff NBA, partiamo da Est dove a contendersi l’accesso alla finale di conference ci sono Boston, Milwaukee, Miami e Philadelphia. In particolare si sta giocando Milwaukee Bucks-Boston Celtics e Miami Heath- Philadelphia Sixers.

Per quanto riguarda Milwaukee-Boston la serie è al momento in favore dei Bucks che conducono 3-2. Gara 5 ha visto il successo della banda di Antetokounmpo per 107-110, 40 i punti per la stella greca leader della squadra . I campioni NBA in carica hanno ora il pallino del gioco in mano e proveranno a chiudere i discorsi nella notte tra venerdì e sabato.

Nell’altra semifinale di conference Miami ha superato Philadelphia 120-85 e conduce ora la serie 3-2. Squadre di nuovo in campo questa notte all’01,00.

Diamo un’occhiata a Ovest , le due semifinali di conference sono Memphis Grizzlies-Golden State Warriors e Dallas Mavericks-Phoenix Suns. Anche questa ultima serie è al momento sul 3-2, Phoenix in vantaggio scenderà per approdare in finale questa notte alle 03,30.

Tornando invece a Memphis-Golden State, la squadra di Steph Curry conduce sempre per 3-2 e attende gara 6 per provare a centrare la finale di conference alle 04, 00 di sabato 14 maggio .