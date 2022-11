NBA, quando tornerà Paolo Banchero?

Paolo Banchero, prima scelta assoluto del Draft passato, aveva iniziato nel migliore dei modi la sua stagione da rookie con gli Orlando Magic, viaggiando a medie incredibili come 23.5 punti a partita e 8.3 rimbalzi. Non si vede però sul parquet dal 7 Novembre scorso.

Le sue condizioni

Contro gli Houston Rockets è stata la sua ultima partita, dove ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra, oltre che l’ennesima sconfitta per la franchigia della Florida. Nulla di grave per il prodigio italo-americano: ci si aspetta il suo ritorno con l’inizio di Dicembre. Una cosa è però certa, Orlando non ha alcuna fretta di riaverlo in campo, non avendo particolarmente stimoli nel vincere le partite. Attualmente i Magic ricoprono la terzultima posizione ad Est, con 5 misere vittorie su 16 partite. Tutto ciò a testimonianza del fatto che, se ad Orlando quest’anno c’è un obiettivo, è senza dubbio quello di arrivare il più in fondo possibile in classifica per aumentare le proprie probabilità di ottenere Victor Wembanyama al prossimo Draft NBA.