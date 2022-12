All-Star Game 2023: vota chi giocherà la partita dell’anno

Tra il 19 e 21 il febbraio 2023 a Salt Lake City andrà in scena l’All-Star Game 2023. La tre giorni più attesa del basket americano, finirà con la partita tra i 24 migliori giocatori della National Basketball Association. Come accade ormai da qualche anno, a scegliere i quintetti base saranno gli utenti che possono votare in maniera gratuita per vedere in campo il proprio idolo.

All-Star Game 2023: come votare

Il 20 dicembre alle ore 17 italiane inizieranno le votazioni e ci sarà la possibilità di esprimere le proprie preferenze fino alle 6 del mattino (ora italiano) del prossimo 21 gennaio. Votare è molto facile, basta registrarsi su NBA.com/vote, creare il proprio NBA ID e infine selezionare i 10 giocatori (divisi in due quintetti, Est e Ovest). Non c’è nessun limite, è possibile ripetere le scelte anche ogni 24 ore.

In questo mese di ‘elezioni’ dell’All-Star Game 2023, le preferenze non saranno tutte uguali ma avranno un peso diverso in base al giorno in cui verranno espresse. Il 25 dicembre il voto varrà il triplo. Regalo di Natale? Non proprio, infatti accadrà lo stesso l’1, il 6, il 13, il 16 e il 20 gennaio. Sul sito della NBA è possibile trovare anche le risposte di tanti campioni alla fatidica domanda: “Come diventare una All-Star?”.

A questo punto non resta altro che connettersi e votare per il proprio preferito.