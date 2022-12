Mercato Lakers: Los Angeles bussa alla porta dei Pistons

Dopo un inizio di regular season molto difficile a Los Angeles tira una nuova aria. Il mercato dei Lakers potrebbe portare ulteriori energie alla franchigia. Intanto grazie alle prestazioni super di Anthony Davis la squadra inizia a macinare i primi successi che le permettono di risalire la china a Ovest. Il 15 dicembre è la data in cui tutte le voci potrebbero iniziare a concretizzarsi, in particolar modo secondo i rumors è Bojan Bogdanovic l’obiettivo numero uno dei giallo-viola.

Mercato Lakers: Bogdanovic prima scelta, Westbrook non è più in vendita

Los Angeles vuole migliorare la rosa del roster e per questo motivo il tiratore scelto è il cestista dei Pistons. Bojan Bogdanovic sta riuscendo a imporsi a Detroit in un team tra i peggiori in NBA e al fianco di Lebron e Davis potrebbe davvero far faville. La trattative non è semplice per questo il mercato Lakers nasconde ben due assi nella manica. Le due carte portano i nomi di Evan Fournier e Cam Reddish, attualmente separati in casa con i Knicks. Due giocatori non al top della condizione che però sanno far canestro e far sentire la presenza in fase offensiva.

Infine sembra rinato Russell Westbrook che da quando viene utilizzato come rincalzo a partita in corso, sta migliorando i suoi numeri e sta trovando la sua dimensione. Per questo motivo il suo nome è stato tolto dalla lista dei cedibili.