Mercato Lakers: contratto di 10 giorni per l’ex Dallas

Periodo della stagione delicato per le franchigie in NBA. In particolar modo il mercato Lakers è ancora in attesa delle trade che potrebbero dare la svolta a una stagione fino ad oggi poco brillante (nonostante i play-in siano ancora a portata di mano). Gli infortuni di Austin Reaves e Lonnie Walker IV hanno portato la dirigenza di Los Angeles a scegliere di mettere sotto contratto per soli 10 giorni l’ex Dallas, Sterling Brown. .

Mercato Lakers: confermati Gabriel e Reaves

Quella di Brown è una soluzione momentanea in attesa di scegliere l’ultimo nome del roster. I gialloviola stanno sondando anche Tyler Dorsey (liberatosi dai Dallas Mavericks) e DeMarcus Cousins, ancora alla ricerca di una sqaudra dopo le 48 partite giocate la scorsa stagione (17 con Milwaukee e 31 con Denver).

Nel mondo NBA è tempo di conferme o tagli per i contratti non garantiti. A Los Angeles per il mercato Lakers non hanno avuto dubbi nel confermare Austin Reaves e Wenyen Gabriel fino al termine della stagione. I due hanno guadagnato la fiducia della squadra entrando stabilmente nella rotazione di coach Ham.