Play-in NBA: Hawks e Lakers ai play-off

Nei play-in i Los Angels Lakers mantengono il pronostico della vigilia ma soffrono più del previsto, riuscendo a battere Minnesota 108 a 102 all’over time. Colpo di scena invece a Miami, dove i padroni di casa vengono sconfitti dagli Hawks 116 a 105. Stanotte gli altri due match che decideranno le sfidanti di Timberwolves e Heat. La vincente tra i Toronto Raptors e Chicago Bulls affronterà il team di Chris Finch mentre a vedersela contro il quintetto di Erik Spoelstra, sarà la trionfatrice tra New Orleans Pelicans e Oklahoma Thunder.

I Lakers superano i play-in e si regalano la sfida con i Grizzlies

Lebron in grande spolvero nella vittoria di Los Angeles. King James mette a referto 30 punti, 6 assist e 10 rimbalzi. Sugli scudi anche Anthony Davis, autore di 24 punti, 4 assist e ben 15 rimbalzi. Dall’altra parte i Timberwolves hanno giocato una gran gara chiudendo in vantaggio il primo tempo ma subendo poi la rimonta nel secondo e la definitiva sconfitta all’over-time. Ottima comunque la prestazione del centro, Karl-Anthony Towns, autore di 24 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Per Minnesota c’è comunque un’altra chance di qualificazione.

Sorpresa a Miami, dove i padroni di casa settimi nella regular season, vengono battuti senza alibi dagli Hawks. Atlanta corsara che chiude il primo quarto con 9 punti di vantaggio e si limita a gestire il margine. Migliore in campo, neanche a dirlo, Trae Young.

Ai play-off quindi vedremo la sfida tra James e Morant e gli Hawks che proveranno il colpaccio nell’incontro durissimo contro i Boston Celtics.