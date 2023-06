Free Agent 2023: Harden e Irving pronti a infiammare l’estate

Il trionfo dei Denver Nuggets di Jokic, ha chiuso ufficialmente la stagione agonistica della NBA. Adesso con la palla a spicchi messa da parte, l’attenzione mediatica si sposta dal parquet, agli uffici dei team della lega di pallacanestro più prestigiosa al mondo. Fra scelte al draft e scambi, c’è un mercato dei free agent 2023 che mai come quest’anno offre davvero ottime opportunità.

La lista dei migliori free agent 2023

Il sito di basket americano HoopHype ha stilato un elenco dei giocatori da tenere d’occhio nelle prossime settimane. In cima alla lista dei desideri c’è James Harden, Philadelphia 76ERS, Player Option da 35.6 milioni di dollari per la stagione 2023-24. Dietro di lui troviamo sul podio: Kyrie Irving, in scadenza il 30 giugno 2023 con i Dallas Mavericks; e Fred Vanvleet dei Toronto Raptors. Spulciando la classifica, nelle prime dieci posizioni ci sono cestisti che farebbero gola a tante franchigie: Khris Middleton, Milwaukee Bucks; Jeremi Grant, Portland Trail Blazers; Kristaps Porzingis, Washington Wizards; Draymond Green, Golden State Warriors; Kyle Kuzma, Washington Wizards; Dillon Brooks, Memphis Grizzlies; Nikola Vucevic, Chicago Bulls.

Tra i free agent 2023 liberi da quest’estate ci sono anche Russell Westbrook e Bruce Brown, quest’ultimo, Player Option da 6.8 milioni di dollari nella stagione 2023-24, è l’unico elemento presente dei Denver Nuggets.