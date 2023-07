Lakers: la classifica dei più pagati nella storia della franchigia

Ogni anno il mercato del basket d'oltreoceano firma contratti da record con giocatori che guadagnano cifre da capogiro, le quali aumentano esponenzialmente di stagione in stagione. Nella top-10 dei Los Angeles Lakers il primo posto non è occupato da Lebron James e non mancano le sorprese.

Come riportato da SkySport, all'ultimo posto della top-10 dei cestisti più pagati nella storia dei Los Angeles Lakers c'è Kentavious Caldwell-Pope. L'attuale guardia dei Denver Nuggets in quattro stagioni con i gialloviola ha guadagnato 49 milioni di dollari e conquistato un titolo nel 2020. Al nono posto c'è la prima sorpresa, ossia Andrew Bynum. Ricordato da pochi, è stato uno dei migliori centri americani nel 2009 e nel 2010 (anni in cui ha vinto anche due titoli). Ha incassato dai Lakers ben 50 milioni. All'ottavo posto con 14 milioni in più di Bynum c'è Luol Deng, giocatore piuttosto anonimo lasciato andare dopo soli due anni.

La classifica dal settimo al quarto posto

Russel Westbrook con la canotta gialloviola non è riuscito a incidere quanto sperato. Il nove volte All-Stars nei due anni trascorsi ha racimolato ben 75 milioni prima di passare sull'altra sponda di Los Angeles e vestire la maglia dei Clippers. Con soli due milioni di vantaggio sul predecessore, Lamar Odom si aggiudica la sesta posizione. Giocatore amato da ogni tifoso dei Lakers, è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del doppio titolo nel 2009 e nel 2010. Quinta piazza occupa da Pau Gasol con 120 milioni di dollari in sei anni. Il talento spagnolo ha lasciato la sua impronta dentro e fuori al parquet. Il catalano è entrato nella storia della franchigia che ha deciso di ritirare la sua maglia. Antonhy Davis con 133 milioni si ferma ai piedi del podio ma considerando che la sua avventura a Los Angeles non è finita, potrebbe scalare posizioni in classifica.

Lakers: O'Neal, James e Bryant sul podio

Il podio è composto da tre cestisti che hanno scritto e stanno ancora scrivendo la storia della franchigia. Il gradino più basso è occupato da Shaquille O'Neal con un guadagno di 145 milioni. Uomo simbolo della rinascita Lakers, insieme a Kobe ha ridato lustro alla canotta gialloviola. Secondo posto per Lebron James con 198 milioni di euro già raggiunti e con la possibilità (non tanto remota) di aumentare il tesoretto. Primo posto con 328 milioni per Kobe Bryant. Uno dei più forti giocatori di sempre ha legato il suo nome alla maglia dei Lakers, indossandola per venti stagioni consecutive senza mai cambiare franchigia.