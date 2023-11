Los Angeles, il derby va ai Lakers

Tante le All-Stars in campo che hanno dato vita a una delle sfide più belle ed emozionanti di sempre. Alla fine a spuntarla sono stati gli uomini in canotta gialla ma solo dopo l'OverTime. Nella notte NBA da segnalare anche la straripante vittoria di Boston su Indiana.

Finalmente dopo undici sconfitte consecutive, i Lakers superano i Clippers e tornano a vincere il derby di Los Angels. I due quintetti hanno dato vita a una sfida bellissima ed emozionate con la squadra di coach Tyronn Lue che ha agguantato il pareggio a 17 secondi dalla fine, grazie a tre tiri liberi di Paul George. Nell'overtime la partita è tornata in mano a James e compagni che sono riusciti a imporsi con il punteggio finale di 130 a 125.

Harden spettatore interessato a Los Angeles

Ad assistere al match sugli spalti anche l'ex Guardia dei 76ers. In campo a dominare la scena sempre lui, l'eterno Lebron James. Il Re ha chiuso il suo match con 35 punti, 11 rimbalzi, 7 assist e 13/19 al tiro con 4/8 dalla distanza per sopperire a un pesante 5/10 ai liberi, rimanendo in campo per quasi 43 minuti a meno di due mesi dal suo 39° compleanno. Ottimo le prove anche di D’Angelo Russell e Anthony Davis che chiudono a quota 27. Nella notte di Los Angeles va segnalato il pazzesco score della coppia George-Leonard che mette a referto ben 73 punti complessivi.

Boston tritatutto, Fontecchio gioca e vince

Nella nottata NBA non può non essere menzionata la vittoria per 155 a 104 dei Celtic sui malcapitati Indiana Pacers. Danilo Gallinari entra dalla panchina e con 8 punti e 5 rimbalzi in meno di 19 minuti non riesce a incidere troppo nella sconfitta dei Wizards in casa di Atlanta. Serata dal sapore dolceamaro per Simone Fontecchio che partecipa alla vittoria di Utah su Memphis ma gioca soltanto 8 minuti e 21 secondi nei quali chiude con 5 punti, 1 rimbalzo e 1 assist con 1 palla persa.