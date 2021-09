Supercoppa Basket 2021: ecco dove vedere Venezia-Fortitudo e Napoli-Treviso

Mancano ormai poche ore alla primissima palla a due della stagione di basket italiano 2021-22. La competizione che aprirà le danze, come ogni anno, sarà la Supercoppa, rivoluzionata da un format nuovo di zecca, che darà a tutte le squadre di Serie A la possibilità di iniziare a giocare. La gara inaugurale vedrà contrapposte Reyer Venezia e Fortitudo Bologna, a seguire, la neopromossa Ge.Vi. Napoli ospiterà Treviso.

Supercoppa Basket 2021: orari e programmazione delle gare di venerdì 3 settembre

Al Palasport Taliercio di Venezia andrà in scena, alle ore 19:30, la sfida tra Reyer e Fortitudo, due compagini che vengono da un’estate piuttosto movimentata. Se la dirigenza veneziana ha cercato in tutti i modi di mantenere ben salda l’ossatura del gruppo, a Bologna di quella squadra che tanti dispiaceri ha dato ai propri tifosi nella passata stagione, sono rimasti in quattro. Tra i matchup da tener d’occhio stasera sicuramente il duello tra i due nuovi playmaker, Tarik Phillip e Jon Gudmundsson. La marcatura su Tonut sarà una delle chiavi della gara, mentre si preannuncia interessante anche il duello ad alta quota sotto canestro tra Watt e Groselle. Aspettiamoci, inoltre, sin dal primo minuto, un sfida molto fisica: ad affrontarsi sono due delle squadre più alte del campionato.

Alle ore 21:00, la sfida tra Napoli e Treviso sarà forse meno tecnica o spettacolare, ma sicuramente incerta e piena di tatticismi sperimentali, soprattutto in ottica LBA. Mayo e Rich dovranno fare i conti con l’esplosività di Russell; da non escludere, sotto questo punto di vista, un minutaggio elevato per l’ex Uglietti. Parks contro Sokolowski, offensivamente parlando, è uno dei motivi per guardare la partita, mentre tutta da vedere la strategia che sceglierà Sacripanti per contrastare i chili e i centimetri di Henry Sims sotto le plance.

Come già anticipato, la palla a due di Venezia-Bologna è prevista per le ore 19:30, mentre Napoli-Treviso per le ore 21:00. Per entrambe le gare, non è prevista copertura televisiva. Quindi, né i canali Sky di Eurosport, né la Rai trasmetteranno le partite, che saranno dunque visibili solamente in streaming sulle piattaforme Eurosport Player e Discovery+, da cui saranno visibili non solo tutte le partite di Supercoppa, ma anche tutto il prossimo campionato.