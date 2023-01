Joe Young: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura”

Joe Young è ufficialmente un nuovo giocatore della GeVI Napoli Basket. Lo statunitense ha sostenuto questa mattina le visite mediche con il dott. D’Alicandro e successivamente ha svolto al PalaBarbuto i test fisici con Giacomo Sorrentino, preparatore della squadra. L’ex NBA che ha scelto di indossare la casacca numero 3, nel pomeriggio si è messo agli ordini di Coach Pagnotto e non è escluso un suo debutto già nel prossimo match contro Varese.

Joe Young: dal passato in NBA alla conquista di Napoli

Il cestista classe 92′, nato a Houston, il 25 luglio 2015 è la 43ª scelta del draft e a selezionarlo sono gli Indiana Pacers. A Indianapolis non riesce a trovare mai continuità. Nella sua prima stagione gioca 41 partite (nessuna da titolare) e vive una piccola parentesi in D-League ai Fort Wayne Mad Ants. Nelle due stagioni successive continua a essere utilizzato con il contagocce, non gioca mai nei playoffs del 2017 e viene impiegato soltanto pochi minuti in quelli del 2018. Lo scarso minutaggio ottenuto porta gli Indiana Pacers a declinare l’opzione su di lui lasciandolo svincolato. Joe Young dopo l’esperienza in NBA si trasferisce prima in Cina e infine in Grecia, nei Promitheas Patrasso Basketball Club. Nel suo primo giorno con la maglia della GeVi, ha dichiarato: “Un saluto a tutti i tifosi napoletani. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Ringrazio chi mi ha permesso di essere qui. Sono carico per giocare”.