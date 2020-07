View this post on Instagram

🚨Questa mattina mi hanno comunicato che il mio Avversario è risultato positivo al Covid-19. Il mio incontro è stato annullato. L’unico rimedio per combattere questo anno così difficile è rimanere con il pensiero positivo. È inutile stressarsi per le cose che non dipendono da noi. Sono in una forma fisica e tecnica fantastica, forse mai avuta prima d’ora e per questo rimango convinto e fiducioso del percorso intrapreso qui negli USA 🇺🇸 Rientrerò a breve in Italia, mia nipote sta crescendo in fretta! Zio Guido deve portarle un bel regalo. Ma ho già la testa alla preparazione per i prossimi incontri. @toprank @sjamboxing @mr_samjones @mr_lucacoppola @kevinbarrynzl @taylorbarry @bigroblv #seeyousoon #thegladiator 📸 Ph. @4mikeywilliams