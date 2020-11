Nonostante la lontananza dal ring, Tyson Fury si mostra in condizione strepitosa. Il pugile inglese ostenta in allenamento tutta la forza esplosiva dei suoi colpi. L’attuale detentore del titolo WBC dei pesi massimi, in una clip pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram, prendendo a pugni il sacco d’allenamento, rompe il sostegno e causa il crollo di una parte del tetto della palestra.

Tyson Fury è spesso protagonista di video e foto virali sui social, in questo caso, dopo il primo momento di stupore, il suo staff esplode fra risate e battute.

Tyson Fury probabile ritorno sul ring nel 2021

Il pugile inglese malgrado si mostri in condizioni fisiche al top, dovrà attendere ancora molto prima di tornare sul ring per difendere la cintura. A causa della pandemia di Covid-19, lo staff del boxer tramite il canale Twitter ha comunicato che Tyson Fury non combatterà il 5 dicembre contro Agit Kabayel.

Dopo la delusione iniziale a causa dell’annullamento del match, i rumors si sono scatenati prevendendo una difesa del titolo dell’inglese contro Anthony Joshua. Le cose però potrebbero cambiare, infatti nel caso in cui quest’ultimo dovesse perdere contro Kubrat Pulev (incontro previsto il prossimo 12 dicembre – ndr) a quel punto potrebbero salire le quotazioni di Deontay Wilder come prossimo sfidante di Tyson Fury.