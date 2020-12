Boxe, dove vedere Joshua-Pulev: streaming e diretta tv Mondiale pesi massimi

Joshua-Pulev, in palio la corona dei pesi massimi. Dopo il doppio incontro nel 2019 contro Andy Ruiz jr, il campione mondiale della categoria, Anthony Joshua, si rimetterà i guantoni contro l’ex campione europeo, intercontinentale ed internazionale Kubrat Pulev. Il pugile inglese ha un record di 23 incontri vinti e un solo KO nella prima sfida contro Andy Ruiz jr del 1 giugno 2019 al Madison Square Garden mentre l’avversario bulgaro ha uno score di 28-1. Gli appassionati ricordano Pulev per l’incontro del 15 novembre 2014 contro Wladimir Klitschko nella quale sfidò l’ex pugile ucraino per la corona IBF dei pesi massimi uscendone sconfitto per KO al quinto round.

Il match Joshua-Pulev è in programma sabato 12 dicembre alle ore 23 circa nell’O2 Arena di Londra, adiacente Wembley e messa a nuovo per l’evento con una capienza massima di 1000 posti. In palio la corona dei IBF, IBO, WBA e WBO. Il vincitore dovrà poi affrontare il campione mondiale WBC Tyson Fury per l’unificazione dei titoli. Pulev ha lanciato la sfida al campione britannico nella conferenza stampa dell’11 dicembre “Domani ti batto, ti distruggo. Lo sai che sono migliore di te e te lo farò vedere”. Joshua ha risposto “Cosa fai domani? Prova a mancarmi di rispetto e vedrai”. Ne vedremo delle belle sul ring londinese. A seguire la programmazione televisiva completa del match su DAZN.

Dove vedere Joshua-Pulev, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Joshua-Pulev sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. L’incontro non sarà quindi trasmesso né in diretta tv in chiaro né in streaming gratis