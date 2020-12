Maratona fighting su DAZN: una settimana con le star mondiali del pugilato e delle MMA

Si preannuncia una settimana a colpi di guantoni quella in programma su DAZN. A partire da questo weekend, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva e in tutto il mondo i match che vedono protagonisti le stelle della boxe internazionale e delle MMA.

La fight week su DAZN si apre nella notte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre dalle ore 04:00. Nel main event UFC, “The italian dream” Marvin Vettori ha accettato con una sola settimana di preavviso la sfida contro lo svedese Jack Hermansson, al quarto posto nella classifica mondiale dei pesi medi. Un combattimento da non perdere con il primo italiano di sempre a combattere in un main event UFC.



Sabato 12 dicembre dalle ore 19:00, invece, il campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua sfiderà l’ex campione europeo, intercontinentale ed internazionale Kubrat Pulev. In diretta dall’O2 Arena di Londra, l’incontro promette spettacolo con Joshua che torna a combattere nel luogo da cui ha avuto inizio la sua carriera e non ha nessuna intenzione di cedere le cinture IBF, IBO, WBA e WBO di cui è detentore indiscusso. Il vincitore del match dovrà poi affrontare il campione mondiale WBC Tyson Fury per l’unificazione dei titoli. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.

Da Londra la grande boxe sbarca poi a Milano. Giovedì 17 dicembre, a partire dalle ore 19:30, il capoluogo lombardo ospiterà il secondo appuntamento dell’anno con la Milano Boxing Night. 6 gli incontri in programma e 3 i titoli in palio nella main card che vedrà un incontro tutto al femminile con la campionessa del mondo dei pesi superpiuma IBF Maiva Hamadouche (21-1, 17 KO) chiamata a difendere il titolo contro la serba Nina Pavlovic (6-3-1 con 1 KO).

Gli appuntamenti su DAZN proseguono poi con l’attesissimo match tra “Triple G” Gennady Golovkin e Kamil Szeremeta in programma venerdì 18 dicembre dalle ore 00:00 in diretta dall’ Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, in Florida.



Si tratta del primo incontro del 2020 per il kazako che dovrà difendere il titolo dei pesi medi IBF contro il pugile polacco, numero uno nei ranking per la sfida al titolo della categoria.

La settimana si chiude nella notte tra sabato 19 e domenica 20 dicembre dalle ore 02:00 con la sfida delle sfide: Saul ‘Canelo’ Alvarez contro Callum Smith. Il fuoriclasse messicano, campione in quattro pesi differenti, salirà sul ring la prima volta dopo aver battuto per ko all’11a ripresa il russo Sergey Kovalev e sarà chiamato a difendere le cinture mondiali WBA dei super medi contro uno dei più grandi pugili nella categoria.

Tutti gli eventi saranno trasmessi su DAZN in modalità live e on demand in oltre 200 territori. In attesa degli incontri live, su DAZN sono disponibili, nelle sezioni dedicate alla boxe e alle MMA, contenuti originali e interviste esclusive con i grandi protagonisti di tutte le serate in programma.