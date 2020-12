Mondiale pesi massimi, Joshua-Pulev: date e programma completo su DAZN

Joshua-Pulev, la grande boxe in esclusiva su DAZN. Dopo il doppio incontro nel 2019 contro Andy Ruiz jr, il campione mondiale dei pesi massimi, Anthony Joshua, tornerà sul ring per sfidare l’ex campione europeo, intercontinentale ed internazionale Kubrat Pulev. In diretta dall’O2 Arena di Londra, adiacente Wembley e messa a nuovo per l’evento, l’incontro promette spettacolo con Joshua che torna a combattere nel luogo da cui ha avuto inizio la sua carriera e non ha nessuna intenzione di cedere le cinture IBF, IBO, WBA e WBO di cui è detentore indiscusso.

Il pugile inglese ha un record di 23 incontri vinti e un solo KO nella prima sfida contro Andy Ruiz jr del 1 giugno 2019 al Madison Square Garden mentre l’avversario bulgaro ha uno score di 28-1. Gli appassionati ricordano Pulev per l’incontro del 15 novembre 2014 contro Wladimir Klitschko nella quale sfidò l’ex pugile ucraino per la corona IBF dei pesi massimi uscendone sconfitto per KO al quinto round. Il vincitore del match di Londra dovrà poi affrontare il campione mondiale WBC Tyson Fury per l’unificazione dei titoli. A seguire la programmazione completa di DAZN che offrirà agli abbonati un dicembre di grande boxe.

MONDIALE PESI MASSIMI, JOSHUA-PULEV: ECCO LA PROGRAMMAZIONE DAZN

– 10/12 ore 15.00, Conferenza stampa Joshua-Pulev

– 11/12 ore 14.00, Cerimonia del peso Joshua-Pulev

– 12/12 ore 19.00 Diretta match Joshua-Pulev