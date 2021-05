Boxe, dove vedere Canelo Alvarez-Saunders: streaming e diretta tv Mondiale supermedi

Canelo Alvarez-Saunders, la grande boxe in esclusiva su DAZN. Tre mesi dopo la vittoria contro il turco Avni Yildirim al terzo round, il pugile messicano sfiderà oltreoceano il britannico, detentore del Mondiale WBO. Ricordiamo che Saul Canelo Alvarez ha conquistato la corona dei Mondiali WBA e WBC dei pesi supermedi il 19 dicembre 2020, imponendosi per decisione unanime su Callum Smith. Mentre Billy Joe Saunders, soprannominato The Superb, non combatte dal 4 dicembre 2020 contro il connazionale Martin Murray, quando ha difeso il titolo per la seconda volta in carriera. Il match Canelo Alvarez-Saunders si disputerà nella notte tra sabato 8 maggio e domenica 19 maggio alle ore 5 circa italiane nell’AT&T Stadium di Arlington negli Stati Uniti. Il pugile messicano ha ricevuto un solo ko in carriera contro la leggenda Floyd Mayweather. A seguire la programmazione televisiva completa del match.



Dove vedere Canelo Alvarez-Saunders, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Canelo Alvarez-Saunders sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. L’incontro non sarà quindi trasmesso né in diretta tv in chiaro né in streaming gratis.