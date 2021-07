UFC, dove vedere McGregor-Poirier 3: streaming e diretta tv in chiaro MMA?

McGregor-Poirier, il ritorno di The Notorious. A distanza di sette mesi circa dalla sconfitta per ko tecnico nel secondo round, il lottatore irlandese se la vedrà con l’americano per la grande rivincita. I due lottatori si sono incontrati anche sei anni fa. In quell’occasione il match si concluse con la vittoria di Notorious per ko dopo soli 1 minuto e 46 secondi del primo round. La sfida McGregor-Poirier 3, valida per il main event di UFC 264 , è in programma alle ore 5.00 nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio, alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA). Le MMA ritornano con un match attesissimo che promette grande spettacolo. McGregor ha caricato così i fan su Twitter: “Prometto un capolavoro”.

Dove vedere McGregor-Poirier 3, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match McGregor-Poirier sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutti i match della Serie A, di tutto il campionato di Serie B, dell’Europa League, della Conference League e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. L’incontro non sarà quindi trasmesso né in diretta tv in chiaro né in streaming gratis.