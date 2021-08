Boxe, dove vedere Pacquiao-Ugas: streaming e diretta TV8?

Pacquiao-Ugas, Pac Man torna sul ring. Dopo due anni di inattività, il campione filippino ha deciso di riprendere i guantoni per il titolo WBA dei welter. Nell’ultima sfida disputata nel luglio 2019 Pacquiao, vincitore di otto cinture in sei categorie, sconfisse Keith Thurman per split decision. Ora il suo avversario è il cubano che sostituirà lo statunitense Errol Spence Jr, infortunatosi all’occhio sinistro. Il match Pacquiao-Ugas si disputa nella notte tra sabato 21 agosto e domenica 22 agosto alle ore 5 italiane nella T-Mobile Arena di Las Vegas. La riunione inizierà alle ore 3 con altri incontri. Ricordiamo che Ugas è stato medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 e attualmente è supercampione WBA dei pesi welter, e dunque dovrà difendere la sua cintura. Per Pacquiao potrebbe essere l’ultima sfida della sua carriera dopo ventisei anni di attività.



Dove vedere Pacquiao-Ugas, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Pacquiao-Ugas sarà visibile in pay per view (codice 888111) sul canale satellitare Sky Sport (numero 256 del decoder), al prezzo di 9,99 euro (inclusa IVA). Per chi non potrà vedere la diretta, dal 22 al 26 agosto ci saranno tre repliche giornaliere alle ore 12, 16 e 20. Non è prevista né la diretta tv in chiaro né la diretta streaming gratuita.