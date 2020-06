Dove vedere Celta Vigo Barcellona streaming e diretta Tv

Sabato 27 giugno, alle ore 17:00, andrà di scena il match valido per la trentaduesima giornata de La Liga, massimo campionato spagnolo, tra Celta Vigo Barcellona. Le due compagini si sfideranno allo Estadio Balaidos di Vigo, ovviamente a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, gli spagnoli hanno vinto per 6-0 in casa contro l’Alaves e per 1-0 in trasferta contro la Real Sociedad. Il Barcellona, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I blaugrana, in particolare, hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Siviglia ed hanno vinto per 1-0 in casa contro l’Athletic Bilbao. Celta Vigo Barcellona streaming e diretta Tv su Dazn

Dove vedere Celta Vigo Barcellona streaming Dazn e diretta Tv

Celta Vigo Barcellona in programma sabato 27 giugno, alle ore 17:00, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato spagnolo sarà visibile su DAZN.