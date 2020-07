Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juve Under 23. Da Settembre inizierà l’avventura per l’ex giocatore della Juve e della nazionale. L’ex centrocampista sta ultimando in questi mesi il corso a Coverciano per l’abilitazione e l’acquisizione del patentino che permette di allenare in qualsiasi categoria. Pirlo prenderà il posto di Fabio Pecchia, reduce da un’ottima stagione con la sua squadra, coronata dalla vittoria della Coppa Italia della Serie C. Il merito di Fabio è stato quello di aver ridato vigore alla squadra dopo la brutta stagione con l’ex ct Zironelli. Dopo lo stop a causa del coronavirus, i giocatori hanno avuto la meglio sulla Ternana, nella finale di Coppa Italia. Alcuni di loro, inoltre, sono risultati subito in gran forma, come Muratore, Fagioli e Dragusin, rivitalizzati dal loro, ormai, ex ct.

La scelta di Andrea Pirlo

Quella di Andrea Pirlo è stata una scelta ”interna”, visto che l’ex giocatore ha lasciato la Juventus nel 2015. Sicuramente Andrea, alla sua prima esperienza da allenatore, dovrà dimostrare tutte le sue qualità e abilità, come era abituato a farci vedere in campo. Il suo ritorno alla Juventus testimonia il suo attaccamento a questa maglia e al presidente. L’auspicio è quello di riuscire a guidare la prima squadra. Se si guarda al passato, e all’estero, le speranze per Andrea ci sono. Nel 2008 Pep Guardiola approdò al Barcellona dopo una stagione con la Squadra B, e fu subito trionfo totale con la conquista del Triplete. Adesso, però, per Andrea, basta solo vincere la Serie B e poi si vedrà.