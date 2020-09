Costacurta: “Tonali è tra i migliori giovani in Europa nel suo ruolo. Il Milan si è mosso bene”

Arrivano parole di elogio da un ex Milan per il mercato dei rossoneri. A parlare è Billy Costacurta, difensore centrale del Milan degli Immortali, vincitore, tra gli altri, di 7 Scudetti e 5 Coppe dei Campioni all’ombra della Madonnina. L’ex difensore, ora opinionista di Sky Sport, si è soffermato in particolare sull’ultimo acquisto del Milan, Sandro Tonali, strappato alla feroce concorrenza dell’Inter e di molte altre squadre in Europa: “Sono molto contento che sia rimasto in Italia, sapevo ci fossero anche interessi dall’estero, è un ragazzo con la testa sulle spalle, lo reputo uno dei giovani migliori in Europa del suo ruolo. E’ un patrimonio della Nazionale, sono veramente innamorato sportivamente della persona e del giocatore“.

Calciomercato Milan, per Costacurta è stato fatto un ottimo lavoro

Costacurta non ha solo nascosto il suo forte apprezzamento per Sandro Tonali, ma ha speso parole al miele anche per la dirigenza rossonera e per il lavoro fatto sul fronte mercato da Ricky Massara e dal suo ex compagno di reparto Paolo Maldini. L’ex difensore rossonero ha fatto i complimenti alla dirigenza del Diavolo per aver messo a segno questo colpo di mercato: “Il Milan si è mosso bene, Massara e Maldini hanno fatto un grande lavoro“.