Dove vedere amichevole Lecce Monopoli streaming gratis e diretta Tv

Sabato 12 settembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match amichevole tra Lecce Monopoli. Le due squadre si sfideranno allo Stadio Comunale Via Del Mare di Lecce. A causa dell’emergenza coronavirus non saranno presenti tifosi sugli spalti, la gara si svolgerà quindi a porte chiuse. Si tratta della prima amichevole stagionale per la squadra di Eugenio Corini in vista dell’inizio del campionato di Serie B previsto per il 26 settembre.

Il Lecce ha concluso lo scorso campionato di Serie A al diciottesimo posto in classifica e a quota 35 punti. I giallorossi hanno avuto la peggio nella volata salvezza con il Genoa, retrocedendo in Serie B dopo appena un anno dalla promozione in massima serie. I salentini hanno conquistato nel corso della passata stagione 9 vittorie, 8 pareggi e ben 21 sconfitte. Il Monopoli, invece, ha concluso il campionato di Serie C girone C al terzo posto in classifica e a quota 57 punti. In questo modo i pugliesi hanno ottenuto la qualificazione ai playoff di categoria. Dove vedere l’amichevole Lecce Monopoli streaming e in diretta Tv?

Lecce Monopoli streaming e diretta Tv partita amichevole

Lecce Monopoli gara amichevole in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00, match che si terrà allo Stadio Comunale Via Del Mare di Lecce, con ogni probabilità non sarà trasmessa in Tv. Tuttavia, i tifosi delle rispettive squadre potranno sicuramente seguire la diretta testuale del derby facendo riferimento ai canali social delle due squadre.