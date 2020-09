Dove vedere Arsenal West Ham streaming gratis e diretta Tv Premier League

Sabato 19 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la seconda giornata di Premier League tra Arsenal West Ham. Le due squadre si sfideranno all’Emirates Stadium di Londra, a porte chiuse senza la presenza di tifosi viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La squadra di Mikel Arteta si avvicina alla sfida reduce da una netta vittoria nella prima giornata del campionato inglese. I Gunners, infatti, hanno superato con un netto 3-0 il Fulham in trasferta. L’Arsenal ha concluso lo scorso campionato di Premier League all’ottavo posto in classifica, conquistando comunque un posto in Europa grazie alla vittoria in Community Shield. Il West Ham, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta per 2-0 in campionato contro il Newcastle. Gli Hammers hanno concluso la passata stagione al sedicesimo posto in classifica, ottenendo la permanenza in Premier League. Dove vedere Arsenal West Ham streaming e diretta Tv?

Arsenal West Ham streaming e diretta Tv Premier League

Arsenal West Ham sfida in programma sabato 19 settembre alle ore 21:00, gara valida per la seconda giornata del massimo campionato inglese, sarà visibile su SKY SPORT FOOTBALL. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go.