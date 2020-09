Dove vedere Benevento Reggina streaming e diretta tv Amichevole Serie A

Sabato 12 settembre, alle ore 19:00, andrà di scena il match amichevole tra Benevento Reggina. A seguito della promozione in Serie A, ottenuta nella passata stagione a suon di record, si tratta della prima partita amichevole disputata dai sanniti in attesa della ripartenza del campionato prevista per il prossimo 19 settembre. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Comunale Ciro Vigorito di Benevento, a porte chiuse e senza tifosi viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Il Benevento ha concluso il campionato di Serie B al primo posto e a quota 86 punti, ottenendo la promozione diretta in massima serie. I sanniti hanno conquistato, in particolare, 26 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte in stagione. La Reggina, invece, ha concluso lo scorso campionato conquistando la promozione in Serie B in virtù del primo posto in classifica a quota 69 punti. Scopriamo adesso dove vedere Benevento Reggina streaming e in diretta tv.

Benevento Reggina streaming e diretta Tv Amichevole Serie A

Benevento Reggina gara amichevole in programma sabato 10 settembre alle ore 19:00, gara che si terrà allo Stadio Comunale Ciro Vigorito, sarà trasmessa in esclusiva in Tv su OttoChannel canale 696 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.ottochannel.tv. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale del match sui canali social delle due squadre.