Dove vedere Bologna FeralpiSalò streaming e diretta Tv Amichevole Serie A

Sabato 5 settembre, alle ore 15:30, andrà di scena il match amichevole tra Bologna FeralpiSalò. La squadra di Sinisa Mihajlovic si prepara così alla ripartenza del campionato di Serie A, prevista per il prossimo 19 settembre. Le due compagini si sfideranno allo Stadio “La Pineta” nella sede del ritiro dei rossoblu in Val Rendena, con ogni probabilità a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Il Bologna ha concluso il campionato al dodicesimo posto in classifica e a quota 47 punti, ottenendo in questo modo una salvezza tranquilla e la permanenza in massima serie. Il Bologna, in particolare, ha ottenuto 12 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte in campionato. La FeralpiSalò, invece, ha concluso il campionato di Serie C girone B al quinto posto in classifica e a quota 44 punti, ottenendo la partecipazione ai playoff di categoria. Bologna FeralpiSalò streaming e diretta Tv, dove vedere il match?

Bologna FeralpiSalò streaming e diretta Tv amichevole Serie A

Bologna FeralpiSalò gara amichevole in programma sabato 5 settembre alle ore 15:30, sfida che si terrà presso lo Stadio “La Pineta”, non sarà visibile in chiaro o in streaming in Tv. Tuttavia, sarà sicuramente possibile seguire la sfida consultando i canali social delle due compagini. Seguiranno aggiornamenti circa una possibile trasmissione del match. Bologna FeralpiSalò streaming e diretta Tv.