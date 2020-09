Dove vedere Bologna Virtus Entella, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani alle ore 16:00 nel centro sportivo Niccolò Galli di Casteldebole (a porte chiuse), si disputerà il match Bologna Virtus Entella, amichevole precampionato tra gli emiliani e i liguri. Per la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic sarà il secondo impegno amichevole della stagione in preparazione delle sfida d’esordio in Campionato che tra 10 giorni vedrà opposti gli emiliani al Milan di Pioli. Ecco tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Bologna Virtus Entella, presentazione della partita

Il Bologna ritorna in campo in questa preparazione pre-campionato dopo aver battuto, nella prima uscita della stagione, la Feralpisalò per 2-0. Gli uomini di Mihajlovic stanno cercando di trovare la condizione per affrontare al meglio la prima di campionato in casa del Milan il prossimo 21 settembre. Allo stesso modo la Virtus Entella, allenata da Bruno Tedino, sta proseguendo nella preparazione in vista della prima giornata del campionato cadetto, che li vedrà impegnati il 26 settembre prossimo sul campo del Cosenza. L’incontro Bologna Virtus Entella servirà ad entrambe le squadre per dare minuti all’intera rosa e vedere all’opera i nuovi acquisti.

Dove vedere Bologna Virtus Entella, streaming gratis e diretta tv

Bologna Virtus Entella si giocherà sabato 12 settembre alle ore 16:00 nel centro sportivo Niccolò Galli di Casteldebole. Il match amichevole sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno guardare il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go: l’applicazione è disponibile per PC, smartphone e tablet. È possibile vedere Bologna Virtus Entella in diretta streaming su Now Tv, portale che offre la possibilità, anche a chi non è abbonato, di acquistare pacchetti giornalieri, settimanali o mensili per seguire calcio e sport. Infine, sarà possibile seguire l’incontro anche sulle pagine social delle formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).