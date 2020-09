Dove vedere Catanzaro Virtus Francavilla streaming e diretta Tv Coppa Italia

Mercoledì 23 settembre, alle ore 17:00, andrà di scena il match valido per il primo turno di Coppa Italia tra Catanzaro Virtus Francavilla. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Entrambe le squadre hanno partecipato allo scorso campionato di Serie C girone C. Il Catanzaro ha concluso la stagione al settimo posto in classifica e a quota 43 punti. I calabresi hanno racimolato nel corso della stagione 12 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Anche la Virtus Francavilla ha disputato un’ottima stagione, concludendo il campionato al nono posto in classifica e a quota 40 punti. Appena tre punti di distanza, dunque, tra le due squadre militanti in terza serie. Si prospetta una gara equilibrata e non senza sorprese. Dove vedere Catanzaro Virtus Francavilla streaming e in diretta Tv?

Catanzaro Virtus Francavilla streaming e diretta Tv Coppa Italia

Catanzaro Virtus Francavilla in programma mercoledì 23 settembre alle ore 17:00, sfida valida per il primo turno di Coppa Italia, non sarà visibile, al momento, in streaming e in diretta Tv. Sarà comunque possibile seguire il risultato del match facendo riferimento alle pagine social delle due compagini, dove con ogni probabilità saranno pubblicati anche gli highlights della sfida di Coppa Italia.