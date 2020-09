Dove vedere Chievo Catanzaro streaming e diretta Tv Coppa Italia

Mercoledì 30 settembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno di Coppa Italia tra Chievo Catanzaro. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Il Chievo si avvicina alla sfida reduce dal pareggio per 0-0 alla prima giornata del campionato di Serie B contro il Pescara. I clivensi sperano in un’annata di vertice, puntando alla promozione diretta in Serie A, obiettivo sfumato nella passata stagione. La squadra è stata affidata ad Alfredo Aglietti per il prossimo campionato cadetto. Il Catanzaro si avvicina alla sfida di Coppa Italia reduce dalla sconfitta nella prima giornata del campionato di Serie C contro il Potenza. I calabresi hanno perso in trasferta per 2-1, reti decisive di Volpe e Salvemini. Anche il Catanzaro punta ad una stagione di vertice, in un girone comunque complicato e ricco di squadre blasonate e nobili decadute. Dove vedere Chievo Catanzaro streaming e diretta Tv?

Chievo Catanzaro streaming e diretta Tv Coppa Italia

Chievo Catanzaro match in programma mercoledì 30 settembre alle ore 18:00, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, non sarà trasmessa in diretta Tv. Al momento, inoltre, non è prevista nessuna diretta streaming della gara. I tifosi potranno seguire la diretta testuale della sfida facendo riferimento ai profili social delle due compagini. Canali ufficiali dove, con ogni probabilità, saranno pubblicati anche gli highlights del match.