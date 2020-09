Dove vedere Fiorentina Lucchese streaming gratis e diretta Tv Amichevole Serie A

Domenica 6 settembre, alle ore 19:30, andrà di scena il match amichevole tra tra Fiorentina Lucchese. Trattasi della prima uscita stagionale per la squadra toscana in vista della ripartenza della Serie A fissata per il 19 settembre. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con ogni probabilità a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. La Fiorentina ha concluso il campionato al decimo posto in classifica e a quota 49 punti, ottenendo la salvezza e la permanenza in massima serie, ma perdendo l’occasione di disputare competizioni europee. La Viola, in particolare, ha ottenuto 12 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte in stagione. La Lucchese ha concluso il campionato di Serie D girone A al primo posto in classifica e a quota 48 punti, ottenendo in questo modo la promozione in Serie C. Fiorentina Lucchese streaming gratis e diretta Tv, dove vedere il match?

Fiorentina Lucchese gara amichevole in programma domenica 6 settembre alle ore 19:30, sfida che si terrà presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in esclusiva sul canale tematico del club Viola. Infatti, la prima amichevole stagionale della Fiorentina potrà essere seguita dai tifosi su ViolaChannel.tv Fiorentina Lucchese streaming gratis e diretta Tv.