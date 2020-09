Dove vedere Frosinone Empoli streaming e diretta Tv Serie B

Sabato 26 settembre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Serie B tra Frosinone Empoli. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La squadra allenata da Alessandro Nesta si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte in amichevole contro Lazio e Roma. I padroni di casa hanno concluso la passata stagione all’ottavo posto in classifica a quota 54 punti, conquistando così i playoff di categoria. Tuttavia, il Frosinone ha perso la finale promozione contro lo Spezia. Anche l’Empoli ha disputato i playoff in virtù del settimo posto della passata stagione. I toscani hanno racimolato 54 punti nello scorso campionato, confermandosi come squadra ben organizzata e allestita. Dove vedere Frosinone Empoli streaming e in diretta Tv?

Frosinone Empoli streaming e diretta Tv Serie B, dove vedere il match?

Frosinone Empoli in programma sabato 26 settembre alle ore 14:00, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN.