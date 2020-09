Dove vedere Genoa Carpi streaming gratis e diretta Tv Amichevole Serie A

Mercoledì 9 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match amichevole tra Genoa Carpi. Trattasi della prima uscita stagionale per il Grifone in vista della ripartenza della Serie A prevista per il prossimo 19 settembre. Le due compagini si sfideranno con ogni probabilità allo Stadio Marassi di Genova, ovviamente a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Il Genoa ha concluso il campionato al diciassettesimo posto in classifica e a quota 39 punti, ottenendo la matematica salvezza e la permanenza in Serie A. I rossoblu hanno racimolato, in particolare, 10 vittorie, 9 pareggi e ben 19 sconfitte in stagione. Il Carpi, invece, ha concluso il campionato di Serie C girone B al terzo posto in classifica e a quota 53 punti. In questo modo gli emiliani hanno ottenuto la qualificazione ai playoff di categoria. Genoa Carpi streaming gratis e diretta Tv, dove seguire il match?

Genoa Carpi gara amichevole in programma mercoledì 9 settembre alle ore 15:00, sfida che si terrà con ogni probabilità allo Stadio Marassi di Genova, non ha la certezza di essere trasmessa in Tv. Tuttavia, sarà sicuramente possibile seguire la cronaca testuale del match attraverso i canali social dei due club interessati. Genoa Carpi streaming gratis e diretta Tv.