Dove vedere Inter Carrarese streaming e diretta Tv Amichevole Serie A

Venerdì 18 settembre, alle ore 17:00, andrà di scena il match amichevole tra Inter Carrarese. Le due compagini si sfideranno al Centro Sportivo Giacinto Facchetti, senza pubblico viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Per la squadra di Antonio Conte si tratta della seconda amichevole stagionale dopo la classica partita contro il Lugano vinta dai nerazzurri per 5-0. Il campionato dell’Inter partirà con una settimana di ritardo rispetto alle altre squadre di Serie A. Inter-Fiorentina, infatti, è prevista per sabato 26 settembre.

L’Inter ha concluso il campionato di Serie A al secondo posto e a quota 82 punti in classifica, appena un punto dietro la Juventus campione d’Italia. I nerazzurri hanno ottenuto in questo modo la partecipazione alla prossima fase a gironi della Champions League. L’Inter, inoltre, ha perso nella finale di Europa League per 3-2 contro il Siviglia. La Carrarese, invece, ha concluso lo scorso campionato di Serie C girone A al secondo posto e a 45 punti in classifica, ottenendo la partecipazione ai playoff di categoria. Inter Carrarese streaming e diretta Tv, dove vedere il match amichevole in programma domani?

Inter Carrarese gara amichevole in programma venerdì 18 settembre alle ore 17:00, match che si terrà al Centro Sportivo Giacinto Facchetti, non sarà trasmessa in diretta Tv. Tuttavia, i tifosi potranno seguire la gara attraverso i canali social del club Twitter, Youtube e Facebook, così come già successo per Inter Lugano.