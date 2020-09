Dove vedere Lecce Pordenone streaming e diretta Tv Serie B

Sabato 26 settembre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Serie B tra Lecce Pordenone. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Via Del Mare di Lecce, a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

I padroni di casa sono reduci da una cocente retrocessione in serie cadetta. Il Lecce, infatti, è retrocesso all’ultima giornata di campionato, perdendo la volata salvezza contro il Genoa che ha concluso il campionato con un vantaggio di appena tre punto rispetto ai salentini. I giallorossi dopo l’addio di mister Liverani ripartano da Eugenio Corini per affrontare la nuova stagione di Serie B. Il Pordenone, invece, è reduce da un ottimo quarto posto conquistato nel corso del passato campionato cadetto. La squadra di Attilio Tesser ha concluso alle spalle dello Spezia a quota 58 punti, conquistando i playoff di categoria. Tuttavia, i ramarri sono stati eliminati in semifinale dal Frosinone. Dove vedere Lecce Pordenone streaming e in diretta Tv?

Lecce Pordenone streaming e diretta Tv Serie B

Lecce Pordenone in programma sabato 26 settembre alle ore 14:00, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN. L'offerta della Tv online si caratterizza per un'elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi.