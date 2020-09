Sabato 12 settembre, alle ore 17:00, si disputerà il match amichevole Milan Brescia. Sarà la quarta e ultima uscita pre-campionato del Milan che, prima dell’esordio in Serie A contro il Bologna il prossimo 21 settembre, dovrà disputare anche il secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Milan Brescia si disputerà al Centro Sportivo Milanello, a porte chiuse, come da restrizioni anti Covid. Ecco tutte le informazioni sul match e dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Milan Brescia: presentazione della partita

Il Milan arriva all’appuntamento con il Brescia dopo 3 amichevoli precampionato disputate fino ad ora. Dopo l’esordio ufficiale contro il Novara (vinto 4-2), il Milan ha battuto a San Siro il Monza per 4-1 e quindi il Vicenza, con un’altra goleada terminata sul punteggio di 5-1. Il Brescia, dal canto suo, sfrutterà l’incontro contro i rossoneri per riassaporare il gusto di una sfida da Serie A, visto che le Rondinelle allenate da mister Del Neri sono appena retrocesse in Serie B.

Dove vedere Milan Brescia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Milan Brescia che si disputerà sabato 12 settembre, alle ore 17:00 nel Centro Sportivo Milanello, verrà trasmesso in streaming gratis sull’app AC Milan. Chi volesse seguire la partita in diretta tv può farlo anche sul canale tematico dei rossoneri, Milan TV, visibile in esclusiva per gli abbonati Sky e DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). Sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).