Dove vedere Milan Vicenza streaming gratis e diretta Tv Amichevole Serie A

Mercoledì 9 settembre, alle ore 17:00, andrà di scena il match amichevole tra Milan Vicenza. Trattasi della terza uscita stagionale per la squadra di mister Pioli, dopo le gare contro Novara e Monza, in vista della ripartenza della Serie A fissata per il 19 settembre. Le due compagini si sfideranno al Centro Sportivo Milanello, con ogni probabilità a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Il Milan ha concluso il campionato al sesto posto in classifica e a quota 66 punti, ottenendo la qualificazione ai preliminari di Europa League. I rossoneri hanno racimolato, in particolare, 19 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. Il Vicenza, invece, ha concluso il campionato di Serie C girone B al primo posto in classifica e a quota 61 punti. In questo modo il Vicenza ha ottenuto la promozione in Serie B. Milan Vicenza streaming gratis e diretta tv amichevole Serie A, dove seguire il match?

Milan Vicenza streaming gratis e diretta Tv

Milan Vicenza, gara amichevole in programma mercoledì 9 settembre alle ore 17:00, sfida che si terrà al Centro Sportivo Milanello, non ha la certezza di essere trasmessa in Tv. Tuttavia, sarà sicuramente possibile seguire la cronaca testuale del match attraverso i canali social del club, in particolare su Twitter. Non è esclusa, comunque, la trasmissione dell'amichevole sul canale tematico Milan Tv, anche tramite l'app AC Milan.