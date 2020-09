Dove vedere Monza Triestina streaming gratis e diretta Tv Coppa Italia

Martedì 29 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per il secondo turno di Coppa Italia tra Monza Triestina. Le due squadre si sfideranno allo Stadio Brianteo di Monza.

I padroni di casa si avvicinano al match reduci dal pareggio per 0-0 in occasione della prima giornata del campionato di Serie B contro la retrocessa Spal. Tante amichevoli disputate dalla squadra lombarda durante la stagione estiva, da sottolineare in particolare le sfide contro Milan, Lecco, Vicenza e Alessandria. Monza protagonista anche in sede di calciomercato negli ultimi giorni con il tesseramento dell’ex Fiorentina Kevin Prince Boateng. La Triestina, invece, si avvicina alla gara di Coppa Italia reduce dalla sconfitta in campionato contro il Matelica, in occasione della prima giornata del girone B di Serie C. Dove vedere Monza Triestina streaming e in diretta Tv?

Monza Triestina streaming gratis e diretta Tv Coppa Italia

Monza Triestina in programma martedì 29 settembre alle ore 20:45, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro e in diretta sul canale Tv Rai Sport. I tifosi potranno seguire il match anche in streaming, scaricando l’applicazione Rai Play: basterà registrarsi per seguire in diretta e gratis la partita tra Monza Triestina. Aggiornamenti costanti circa l’andamento del match anche sui canali social delle due compagini.