Dove vedere Parma Empoli streaming gratis e diretta Tv Amichevole Serie A

Domenica 6 settembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match amichevole tra Parma Empoli. Trattasi della seconda uscita stagionale per la squadra emiliana, dopo la vittoria per 2-0 contro il Carpi, in vista della ripartenza della Serie A fissata per il 19 settembre. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Tardini di Parma, con ogni probabilità a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Il Parma ha concluso il campionato all’undicesimo posto in classifica e a quota 49 punti ottenendo la salvezza e la permanenza in massima serie, ma perdendo l’occasione di disputare competizioni europee. I Ducali, in particolare, hanno ottenuto 14 vittorie, 7 pareggi e ben 17 sconfitte in campionato. L’Empoli, invece, ha concluso il campionato di Serie B al settimo posto in classifica e a quota 54 punti, ottenendo in questo modo la partecipazione ai playoff. Parma Empoli streaming gratis e diretta Tv, dove vedere il match?

Parma Empoli streaming gratis e diretta Tv Amichevole Serie A

Parma Empoli gara amichevole in programma domenica 6 settembre alle ore 17.30, sfida che si terrà presso lo stadio Tardini di Parma, potrà essere seguita dai rispettivi tifosi facendo riferimento alle pagine social delle rispettive compagini. Inoltre, è probabile che la sfida venga disputata davanti ad un pubblico contingentato (circa 1000 tifosi), nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Parma Empoli streaming gratis e diretta Tv.