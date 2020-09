Dove vedere Spagna Ucraina streaming e diretta Tv Nations League

Domenica 6 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la Fase a Gironi Gruppo D della Nations League tra Spagna Ucraina. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Alfredo Di Stefano di Madrid, ovviamente a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. In particolare, la Roja ha vinto per 5-0 in casa contro la Romania, in occasione delle qualificazioni ai prossimi europei, ed ha pareggiato per 1-1 contro la Germania nello scorso turno di Nations League. L’Ucraina, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due gare stagionali. I gialloblu hanno pareggiato per 2-2 contro la Serbia e nello scorso turno di Nations League hanno vinto contro la Svizzera in casa per 2-1. Spagna Ucraina streaming e diretta Tv, dove vedere il match?

Spagna Ucraina streaming e diretta Tv Nations League

Spagna Ucraina in programma domenica 6 settembre alle ore 20:45, gara valida per la fase a gironi della Nations League. La sfida del Gruppo D sarà visibile sulle rispettive reti nazionali e sarà possibile seguire la diretta testuale del match sui canali social delle due compagini. Spagna Ucraina streaming e diretta Tv Nations League.