Dove vedere Teramo Palermo streaming gratis e diretta Tv Serie C

Domenica 27 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Serie C girone C tra Teramo Palermo. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo, a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Il Teramo si avvicina alla sfida dopo aver affrontato in gare amichevoli Napoli e Piacenza. La squadra di Maurizi ha perso contro i partenopei per 4-0 ed ha vinto contro il Piacenza per 2-1. Il Teramo ha concluso lo scorso campionato all’ottavo posto in classifica e a quota 41 punti. Il Palermo, invece, nella passata stagione ha conquistato la promozione in Serie C, dopo aver dominato nel girone I di Serie D. I rosanero hanno grandi progetti per il campionato in corso, l’obiettivo è sicuramente quello di ottenere la promozione diretta in Serie B. Dove vedere Teramo Palermo streaming e in diretta Tv?

Teramo Palermo streaming gratis e diretta Tv Serie C

Teramo Palermo in programma domenica 27 settembre alle ore 15:00, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports. La partita potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere quale promozione acquistare.