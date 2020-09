Dove vedere Tottenham Everton streaming gratis e diretta Tv Premier League

Domenica 13 settembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la prima giornata di Premier League tra Tottenham Everton. Le due compagini si sfideranno al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, ovviamente a porte chiuse e senza pubblico viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La squadra di José Mourinho ha concluso la passata stagione di Premier League al sesto posto in classifica e a quota 59 punti. Gli Spurs hanno conquistato in questo modo la qualificazione alla prossima Europa League. Il Tottenham, infatti, dovrà giocare il prossimo 17 settembre il secondo turno di qualificazione ai gironi della competizione europea contro la Lokomotiv Plovdiv. L’Everton, invece, ha concluso la passata stagione al dodicesimo posto in classifica, mancando clamorosamente la qualificazione alle coppe europee. Tuttavia, la squadra di Carlo Ancelotti si è rinforzata molto sul mercato e punta con decisione ad una posizione di vertice. Dove vedere Tottenham Everton streaming e diretta Tv?

Tottenham Everton streaming gratis e diretta Tv

Tottenham Everton sfida in programma domenica 13 settembre alle ore 17:30, gara valida per la prima giornata del campionato di Premier League, sarà visibile su SKY SPORT FOOTBALL. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go.