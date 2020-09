Dove vedere Udinese Venezia streaming e diretta Tv Amichevole Serie A

Domenica 13 settembre, alle ore 19:00, andrà di scena il match amichevole tra Udinese Venezia. Per i bianconeri si tratta della terza amichevole stagionale, dopo le vittorie contro Vicenza e Legnago. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Comunale Manzano, ovviamente a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Trattasi sicuramente di un test importante in vista dell’inizio del campionato di Serie A previsto per il prossimo 19 settembre. Al via il 26 settembre, invece, il campionato di Serie B.

L’Udinese ha concluso lo scorso campionato di Serie A al tredicesimo posto in classifica e a quota 45 punti. I friulani hanno, quindi, conquistato la salvezza e la permanenza in massima serie. In particolare, la squadra di Gotti ha raccolto 12 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte nel corso della stagione. Il Venezia, invece, ha concluso il campionato di Serie B all’undicesimo posto in classifica e a quota 50 punti. I lagunari hanno raggiunto l’obiettivo salvezza, scongiurando la retrocessione in terza serie. Udinese Venezia streaming e diretta tv, dove vedere il match?

Udinese Venezia gara amichevole in programma domenica 13 settembre alle ore 19:00, match che si terrà allo Stadio Comunale Manzano, non sarà trasmessa in diretta Tv. Tuttavia, i tifosi di Udinese e Venezia potranno seguire l’evolversi del test amichevole facendo riferimento ai canali social delle due squadre.