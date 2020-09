Dove vedere Wolverhampton Manchester City streaming e diretta Tv Premier League

Lunedì 21 settembre, alle ore 21:15, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Premier League tra Wolverhampton Manchester City. Le due squadre si sfideranno al Molineux Stadium a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La squadra di Nuno Espirito Santo si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. Il Wolverhampton, infatti, ha vinto all’esordio in Premier League contro lo Sheffield United per 2-0 ed ha perso in casa per 1-0 contro lo Stoke City in occasione della Coppa di Lega. Per il Manchester City, invece, si tratta dell’esordio stagionale. La squadra di Pep Guardiola, infatti, non è ancora scesa in campo nel massimo campionato inglese. L’ultimo match ufficiale risale alla sconfitta nei quarti di finale di Champions League per 3-1 contro il Lione. Wolverhampton Manchester City streaming e diretta Tv, dove vedere il match?

Wolverhampton Manchester City streaming e diretta Tv Premier League

Wolverhampton Manchester City, match di Premier League tra la squadra di Nuno Espirito Santo e quella di Pep Guardiola, in programma questa sera alle ore 21:15, sarà visibile su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go.