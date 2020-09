Svincolati di lusso: i migliori calciatori senza contratto

Fino al 31 marzo 2020, infatti, i giocatori svincolati potranno ancora cercare e trovare una sistemazione. Si tratta di un’opportunità che fa spesso comodo non soltanto ai piccoli club, ma anche alle big del nostro campionato e a quelle dei maggiori campionati europei. Si pensi alle operazioni che hanno portato Ramsey alla Juventus, Llorente al Napoli, Ribery alla Fiorentina o Godin all’Inter nella passata stagione. O, ancora, Thiago Silva al Chelsea, David Silva alla Real Sociedad e Pedro alla Roma nella stagione attuale. Svincolati di lusso che, talvolta, possono fare le fortune di un club. Insomma, sono tanti i giocatori italiani e non rimasti senza contratto, che aspettano una chiamata per rimettersi in gioco. Ecco, dunque, gli svincolati di lusso della stagione 2020/2021.

Svincolati di lusso: i portieri

Luca Zidane (22 anni ex Real Madrid e Racing Santander)

Martin Campana (31 anni ex Independiente e Nazionale Uruguay)

Stanislav Kritsyuk (29 anni ex Krasnodar)

Jesse Gonzalez (25 anni ex Dallas e Nazionale Usa)

Vito Mannone (32 anni ex Arsenal e Esbjerg)

Svincolati di lusso: difensori centrali

Ezequiel Garay (33 anni ex Valencia)

Daniel Ayala (29 anni ex Liverpool e Middlesbrough)

Jozo Simunovic (26 anni ex Celtic)

Naldo (32 anni ex Schalke04 e Monaco)

Ezequiel Munoz (29 anni ex Palermo, Genoa e Lanus)

Daniel Schwaab (32 anni ex Psv)

Mike van der Hoorn (28 anni ex Ajax e Swansea)

Henrique (32 anni ex Barcellona e Napoli)

Branislav Ivanovic (36 anni ex Chelsea e Zenit)

Svincolati di lusso: terzini

Ivan Strinic (33 anni ex Napoli e Milan)

Nathaniel Clyne (29 anni ex Liverpool e Bornmouth)

Victor Alvarez (27 anni ex Espanyol e Arsenal Tula)

Antonio Valencia (35 anni ex Manchester United e Quito)

Gaston Silva (26 anni ex Torino e Independiente)

Ezequiel Schelotto (31 anni ex Atalanta, Inter, Chievo…)

Gael Clichy (35 anni ex Arsenal e Istanbul)

Antonio Barragan (33 anni ex Valencia e Middlesbrough)

Haitam Aleesami (29 anni ex Palermo e Amiens)

Jacopo Sala (28 anni ex Sampdoria e Spal)

Svincolati di lusso: centrocampisti

Mario Gotze (28 anni ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco)

Giacomo Bonaventura (31 anni ex Atalanta e Milan)

Mikel San José (31 anni ex Athletic Bilbao)

Kevin Mirallas (32 anni ex Everton e Fiorentina)

Pajtim Kasami (28 anni ex Palermo, Fulham e Sion)

Lucas Biglia (34 anni ex Lazio e Milan)

Steven Defour (32 anni ex Porto e Anderlecht)

Ander Iturraspe (31 anni ex Athletic Bilbao)

Svincolati di lusso: attaccanti

Edinson Cavani (33 anni ex Napoli e Psg)

Daniel Sturridge (31 anni ex Liverpool)

José Callejon (33 anni ex Real Madrid e Napoli)

Alexandre Pato (31 anni ex Milan e San Paolo)

Mario Mandzukic (34 anni ex Bayern Monaco e Juventus)

Fabio Borini (29 anni ex Roma, Liverpool e Verona)

Hatem Ben Arfa (33 anni ex Nizza, Psg e Rennes)

Mario Balotelli (30 anni ex Inter, Manchester City e Brescia)

Andrija Zivkovic (24 anni ex Benfica)

Borja Baston (28 anni ex Swensea e Aston Villa)

Choupo Moting (31 anni ex Psg)