Svincolati Serie C: i migliori calciatori senza contratto

La Serie C 2020/2021 vedrà la partecipazione di 60 squadre suddivise in tre gironi. Anche in questa stagione l’unica rappresentativa Under 23 sarà quella della Juventus, inserita nel Girone A, dove Alessandria e Novara vantano numerose partecipazioni anche in massima serie, la Pro Vercelli, addirittura, è stata campione d’Italia in 7 occasioni pur se in tempi davvero remoti. Grande equilibrio sulla carta anche nel girone B, con squadre importanti come Padova, Triestina, Cesena, Modena, Carpi alle quali potrebbe aggiungersi anche il retrocesso Perugia, nonché il Livorno. Il girone C sarà un vero e proprio inferno e vedrà la presenza di alcune tra le più importanti realtà del calcio italiano: Bari, Catania, Palermo, Ternana, Juve Stabia, Avellino, Trapani, Catanzaro etc

La panoramica dei calciatori senza contratto offre un elenco dettagliato di calciatori che erano attivi nella Serie C nella scorsa stagione, o nelle squadre attualmente retrocesse, e al momento senza squadra. Ecco, dunque, la lista degli svincolati Serie C.

Svincolati Serie C: portieri

Laurentiu Branescu (26 anni ex Juve under 23)

Lukas Zima (26 anni ex Livorno)

Paolo Tornaghi (32 anni ex Pro Patria)

Stefano Minelli (26 anni ex Padova)

Marco Albertoni (25 anni ex Perugia)

Roberto Pini (23 anni ex Viterbese)

Svincolati Serie C: difensori centrali

Fabio Gavazzi (32 anni ex Albinoleffe)

Matteo Battistini (26 anni ex Pro Patria)

Jherson Vergara (26 anni ex Olbia)

Michele Canini (35 anni ex Pergolettese)

Alessandro Malomo (29 anni ex Triestina)

Luca Milesi (27 anni ex Piacenza)

Matteo Bachini (25 anni ex Matelica)

Andrea Mantovani (36 anni ex Vicenza)

Dramane Konate (26 anni ex Gubbio)

Andrea Malberti (22 anni ex Vibonese)

Adriano Mezavilla (37 anni ex Juve Stabia)

Svincolati Serie C: terzini

Fabio Tito (27 anni ex Vibonese)

Lorenzo Del Prete (34 anni ex Juve under 23)

Mariano del Col (27 anni ex Vibonese)

Gianni Manfrin (27 anni ex Virtus Verona)

Michel Morganella (31 anni ex Livorno)

Paolo Frascatore (28 anni ex Padova)

Marco Zambelli (35 anni ex FeralpiSalò)

Andrea Germignani (24 anni ex Sambenedettese)

Maxime Giron (25 anni ex Modena)

Nicola Lancini (26 anni ex Fermana)

Svincolati Serie C: centrocampisti

Emil Hallfredsson (36 anni ex Padova)

Enej Jelenic (27 anni ex Carpi)

Luca Cattaneo (31 anni ex Piacenza)

Luca Belcastro (29 anni ex Imolese)

Andrea Luci (35 anni ex Livorno)

Antonio Palma (26 anni ex Giana Erminio)

Yusupha Bobb (24 anni ex Lecco)

Daniele Mannini (36 anni ex Pontedera)

Juri Gonzi (26 anni ex Sambenedettese)

Marcel Buchel (29 anni ex Juve Stabia)

Federico Angiulli (28 anni ex Catania)

Leonardo Taurino (25 anni ex Vibonese)

Mariano Izco (37 anni ex Juve Stabia)

Svincolati Serie C: attaccanti

Daniele Cacia (37 anni ex Piacenza)

Nicolas Bubas (31 anni ex Vibonese)

Davide Di Molfetta (24 anni ex Catania)

Antonio Gammone (27 anni ex Sicula Leonzio)

Edgar Cani (31 anni ex Vibonese)

Barreto (35 anni ex Gozzano)

Edoardo Defendi (29 anni ex Pro Patria)

Adrian Stoian (29 anni ex Livorno)

Accursio Bentivegna (24 anni ex Carrarese)

Manuel Marras (27 anni ex Livorno)

Dardan Vuthaj (24 anni ex Imolese)

Denilson Gabionetta (34 anni ex Padova)

Mauro Bollino (25 anni ex Bitonto)

Ferdinando Sforzini (35 anni ex Palermo)

Alessio Sestu (36 anni ex Piacenza)

Antonini Culina (28 anni ex Padova)